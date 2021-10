Imperia calcio, sono arrivate le firme: domani l'ufficialità del closing. Gramondo annuncia: “Faremo valutazioni a 360 gradi su acquisti e allenatore”

Sono arrivate le firme: la dirigenza dell’Imperia e la cordata guidata da Marco Del Gratta hanno siglato l'accordo. L’ ufficialità è attesa per domani mattina, dal club di piazza d’Armi.

Come anticipato nei giorni scorsi, le parti si sono incontrate nei saloni della zona antistante al ‘Ciccione’ nel dopo partita di Imperia-Novara. Un terzo tempo sancito inoltre da una foto che riprende la dirigenza nerazzurra e la cordata uniti sulla metà campo del ‘Nino Ciccione’ che lancerà l’ufficialità del closing.

I nuovi ingressi dovrebbero riguardare Pino Fava, nel ruolo di direttore sportivo, e Glauco Ferrara che affiancherà Fabio Ramoino nella gestione delle finanze. Marco Del Gratta agirà dietro le quinte con una sponsorizzazione. I tre membri della cordata erano presenti allo stadio per assistere alla partita odierna.

Il futuro insieme è ancora da scrivere, come confermato in serata dal presidente Fabrizio Gramondo:” Ci sono buone prospettive di arrivare alla chiusura. Per gli acquisti, il nostro direttore generale Alfredo Bencardino si interfaccerà con l’eventuale riferimento del gruppo per nuovi acquisti che permetteranno di fare un campionato di assoluta tranquillità.”

Chiusura sulla posizione dell’allenatore Paolo Cortellini:” I risultati ottenuti, ad oggi, non portano a pensare che ci sarà un cambio immediato. E’ chiaro che se dovesse entrare un nuovo gruppo andrà fatta una valutazione a 360 gradi, perché possono avere le loro posizioni che valuteremo insieme”.