Sanremo, rinviata la discussione sulla Riviera Trasporti. Biancheri: “Per avere più dati a disposizione”

Il consiglio comunale di Sanremo ha rinviato la prevista discussione sulla situazione della Riviera Trasporti. La pratica era stata inserita all’ordine del giorno su richiesta dell’opposizione di centrodestra. La proposta di rinvio è giunta direttamente dal sindaco Alberto Biancheri: “C’è un consiglio di amministrazione che si sta insediando e siamo in attesa di un piano di risanamento – ha detto - Propongo quindi di aspettare qualche settimana per avere più dati a disposizione ed evitare una discussione che potrebbe rivelarsi sterile”.

Il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia ha poi chiesto la parola per svelare quanto accaduto questa mattina in Tribunale ad Imperia dove era in programma un’udienza relativa proprio alla Riviera Trasporti. “Nell’atto di pignoramento c’era già la data dell’udienza – ha dichiarato - Invece questa mattina l’avvocato di Riviera Trasporti non si è presentato in Tribunale. Solo per caso una dipendente ha letto la Pec e ha avvisato il Presidente Giordano che si è precipitato da solo insieme ad un altro avvocato. Quindi se gli stipendi non sono stati pignorati bisogna solo ringraziare la dipendente che per puro caso si è accorta della Pec”.

Luca Lombardi di Fratelli d'Italia si è dichiarato favorevole a posticipare la discussione “Ma non andiamo troppo avanti – ha detto – rimarrei entro le due settimane”. Sulla stessa linea anche Andrea Artioli di Liguria Popolare. “La problematica della Riviera Trasporti è antica – ha detto Umberto Bellini – I nodi delle gestioni passate vengono poi al pettine”. Della Riviera Trasporti, che ha visto la presenza in Comune del consigliere regionale Enrico Ioculano e dei sindacati, se ne tornerà quindi a parlare in aula nelle prossime settimane.

L'assise ha poi nominato all'unanimità Diego Maggio come presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune. Nella discussione c’è stata una polemica di Andrea Artioli di Liguria Popolare, che ha lamentato come in Commissione sia stato detto che il nome era emerso dalla giunta e non dal consiglio comunale. “Non è stata la giunta a fare il nome” ha risposto l’assessore Massimo Rossano. “Sentiremo la registrazione della riunione di Commissione dove era presente il giornalista Zampedroni di Sanremonews” ha contro replicato Artioli.