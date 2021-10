Covid in Liguria: nelle ultime 24 ore, 16 nuovi casi in provincia di Imperia

Nelle ultime 24 ore in Liguria si sono registrati 58 nuovi casi di covid a fronte di 3157 tamponi molecolari e 3975 tamponi antigenici rapidi. Sono 16 i nuovi positivi in provincia di Imperia, 10 a Savona, 14 a Genova e 18 a La Spezia.

In provincia di Imperia si registra un lieve calo sul numero totale dei positivi, così come sui pazienti ricoverati e sui soggetti in sorveglianza domiciliare. Su scala regionale si registra la morte di una paziente, 91enne all'Ospedale di Villa Scassi.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.646.190 (+3.157)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 706.260 (+3.975)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.011 (+58)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.146 (-33)

Casi per provincia di residenza

Imperia 215 (-11)

Savona 262 (+4)

Genova 1.078 (-16)

La Spezia 429 (-8)

Residenti fuori regione o estero 49 (+2)

Altro o in fase di verifica 113 (-4)

Totale 2.146 (-33)

Ospedalizzati: 61 (+4); 4 (-2) in terapia intensiva

Asl1 7 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl2 13 (-)

San Martino 12 (+2); 2 (-1) in terapia intensiva

Galliera 19 (+1); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 2 (-)

Asl5 Spezia 7 (+1)

Isolamento domiciliare: 957 (-36)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 106.452 (+90)

Deceduti: 4.413 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 392 (-1)

Asl2 376 (+9)

Asl3 268 (+18)

Asl4 100 (-28)

Asl5 279 (-96)

Totale 1.415 (-98)

Dati vaccinazioni 5/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.555.985

Somministrati: 2.166.405

Percentuale: 85%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni