Sanremo: dopo la pausa estiva domani riapre la Piccola Biblioteca della Pigna

In piazza del Capitolo, da domani, martedì 5 ottobre riapre al pubblico la Piccola Biblioteca della Pigna. Ai civici 1 e 5 la ricca raccolta libraria, oltre 5000 volumi catalogati, torna ad essere fruibile per studenti e studiosi. La Piccola Biblioteca, braccio operativo dell’Accademia della Pigna, è aperta dall’estate 2008 ed è andata crescendo nel tempo grazie a donazioni e acquisizioni.



Vi si trovano volumi di storia e cultura locale, classici della letteratura mondiale, critica letteraria, saggistica storica con specializzazione sul Medioevo, araldica, archeologia, libri sull’antichità, sulle religioni, sull’esoterismo, sezioni sulle arti, musicologia e spettacolo. Nei locali di piazza del Capitolo è possibile la consultazione, aperta a tutti negli orari di apertura invernale (martedì dalle 15 alle 18 e sabato mattino dalle 10 alle 12), mentre il prestito è riservato a chi si associa. Per accedere ai servizi e ai locali della Piccola Biblioteca vengono adottate le necessarie misure di sicurezza ma non viene richiesto alcun lasciapassare.

Per consultare online il catalogo della Biblioteca: www.pigna.pro