Camporosso: domenica 17 la quarta edizione della ‘StraCamporosso’ in memoria di Monica Ligustro

Si svolge domenica 17 ottobre la quarta edizione della ‘StraCamporosso’ e, in questo caso, primo ‘Memorial’ dedicato a Monica Ligustro, la moglie di Stefano Urso, presidente ACEB, tragicamente scomparsa a causa del Covid-19. Monica era la cofondatrice dell'associazione benefica e Vice Presidente fino all'11 febbraio scorso.

La donna rappresentava il cuore ed il cervello di Aceb, sempre piena di idee e iniziative volte ad aiutare il prossimo, lavorando umilmente dietro le quinte con tutto il suo impegno e il suo cuore. A lei dobbiamo, dopo la raccolta fondi organizzata da Stefano Urso, la 'Stanza degli Abbracci' alla RSA Zitomirski di Vallecrosia, il defibrillatore sulla ciclabile di Camporosso e la ristrutturazione del gattile di Ventimiglia.

Lo si deve al ricordo che ha lasciato in tutto coloro che l'hanno conosciuta, lo si deve a chi ha dedicato la sua vita con la mano tesa sempre verso il prossimo. Lo si deve a chi vive ancora nei cuori di chi l'ha amata. Grande partecipazione ha sempre avuto nell'organizzazione della StraCamporosso, evento in cui impiegava tutte le sue energie.

Il programma della manifestazione a lei dedicata:

- ore 8 inizio raduno presso il Palabigauda di Camporosso.

- ore 10 la partenza

- ore 11:45 rinfresco e premiazioni

A tutti i partecipanti verrà consegnato un omaggio, fino ad esaurimento scorte. L'evento sarà presentato da Federico Bruzzese, speaker di Radio Onda Ligure. Le iscrizioni si potranno effettuare fino al 14 ottobre presso:

- Bar del Mercato "da Cosetta" in via Roma 14 a Ventimiglia

- 101 caffe in via Chiappori 12 a Ventimiglia

- Agenzia CR in via Col. Aprosio 102 a Vallecrosia

Verrà rilasciato il numero di gare e il regolamento. Per evitare assembramenti si consiglia di iscriversi i giorni prima dell'evento, risparmiando così 5 euro e pagare soltanto 10 euro anziché il 15 di chi si iscrive il giorno stesso. Tutto è organizzato seguendo le norme anti contagio e misure di contenimento Covid-19. Obbligo di Green Pass per tutti coloro che entreranno al Palatenda.

Tutte le info scaricabili sono presenti sul sito www.aceb-ets.com/eventi

Da Aceb dichiarano: “Grazie al Comune di Camporosso per averci messo a disposizione il palatenda, Piera Parodi e suo marito Kees Smit per tutta la parte tecnica, la Misericordia Croce Azzurra di Vallecrosia, per l’assistenza sanitaria, la Protezione Civile di Bordighera, per la sicurezza, il Soccorso Alpino sez. di Ventimiglia, che ha messo a disposizione dei Volontari, i Beiuocc di Vallecrosia. Inoltre, un ringraziamento per la StraCamporosso aMassimo Morini leader dei Buio Pesto, Marco Rinaldi comico genovese dei Bruciabaracche, Guido Gargioni doppiatore di cartoni animati in genovese, Andrea Di Marco comico di Zelig”.

“Un pensiero lo devo anche all’amico Gino Bruzzone che non è più con noi - conclude Stefano Urso - è stato nostro speaker per i nostri eventi, avrebbe voluto essere con noi e presentare questo primo evento dedicato a Monica”.