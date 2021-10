Fruttuoso raccolto ieri per Sandro Piva, un esperto fungaiolo, che è riuscito a portare a casa un ingente quantitativo di funghi porcini e ovuli.

Si tratta di un eccezionale bottino dal momento in cui, si dice, forse per i cambiamenti climatici, anche quest’anno non e una grande stagione né per i funghi né per le castagne che, queste ultime, continuano ad essere la maggior parte ammalate.