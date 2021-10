Diano Marina: Windfestival 2021, l’assessore Marco Scajola premiato dagli organizzatori

Ieri sera a Diano Marina, presso i Bagni Ponterosso, si è svolta la serata finale della manifestazione Windfestival, che quest’anno ha festeggiato i suoi 10 anni di attività nel borgo ligure.



Un evento di grande successo, tra i più importanti del settore a livello nazionale. Manifestazione nata ad Imperia nel 2000 da un’idea di tre amici: Maurizio Priano, Maurizio Sposato e Marco Scajola, all’epoca Consigliere Comunale del Capoluogo. Evento che ogni anno garantisce una grande presenza di surfisti ed operatori del settore, oltre che a turisti ed appassionati, che coinvolge persone di ogni fascia di età e rappresenta anche un’occasione di inclusione per soggetti diversamente abili. Nella serata di ieri l’assessore regionale Marco Scajola ha voluto omaggiare gli organizzatori, Walter Scotto e Andrea Ippolito, con una targa della Regione Liguria per ringraziarli dell’impegno profuso in questi anni di attività. A loro volta Walter Scotto e Andrea Ippolito hanno voluto consegnare un riconoscimento a Marco Scajola per aver ideato, insieme a Priano e Sposato, questo evento che ancora oggi vive ed è un forte elemento di richiamo turistico e sportivo per il Ponente è per tutta la Liguria.