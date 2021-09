Camporosso: un defibrillatore sulla pista ciclabile grazie alla donazione di ACEB in memoria di Monica Ligustro

Domenica 10 ottobre alle 10, sulla pista ciclabile di Camporosso all’altezza del campo sportivo 'Raul Zaccari', si terrà l’inaugurazione e la benedizione del nuovo defibrillatore donato da ACEB alla città in ricordo di Monica Ligustro.

Il dispositivo sarà alloggiato dentro una speciale teca termica che manterrà la stessa temperatura in ogni periodo dell’anno, oltre ad avere un allarme che suonerà a ogni apertura per l’utilizzo.

Durante la cerimonia, l’A&D Academy di Ventimiglia, farà una breve simulazione e spiegazione alle persone presenti su come usare il sistema.