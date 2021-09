Villaggio Narrante di Fontanafredda (CN): il Tartufo bianco e il Barolo accendono la magia dell’autunno

Non finiscono di stupire le proposte del Villaggio Narrante in Fontanafredda & Casa E. di Mirafiore, con i suoi 120 ettari di riserva naturale all’interno della dimora storica.

Tra le colline delle Langhe Patrimonio Mondiale dell’Unesco il mese di ottobre annuncia l’inizio della stagione autunnale e richiama alla mente e al gusto due eccellenze della tradizione enogastronomica piemontese, il Tartufo bianco e il Barolo.

È proprio in onore a questo binomio di sapori e profumi tipici del territorio che il Villaggio Narrante in Fontanafredda & Casa E. di Mirafiore ha dedicato la proposta Tartufo Bianco & Barolo, un’esperienza da vivere nella raffinata atmosfera del Villaggio a Serralunga d’Alba durante la stagione del tartufo, dal mese di ottobre fino a dicembre, periodo che vede, tra l’altro, lo svolgimento della 91esmia Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba (09.10 – 05.12.2021).

Con la proposta Tartufo Bianco & Barolo il Villaggio Narrante in Fontanafredda & Casa E. di Mirafiore invita gli ospiti a regalarsi un’esperienza a 360° alla scoperta di storia, tradizione e qualità. Il pacchetto, (disponibile sul sito ufficiale www.villaggionarrante.it), comprende un soggiorno di due notti all’hotel Vigna Magica, una cena con Tartufo bianco d’Alba nello stellato Guidoristorante in Villa Reale (menù di degustazione stagionale accompagnato da tre vini Mirafiore e, su un piatto a piacere, una grattata di tartufo bianco d’Alba) e la visita guidata alle cantine storiche di Fontanafredda con degustazione di due tra i suoi vini più rappresentativi. A completare la proposta, l’emozionante esperienza della ricerca guidata del tartufo in compagnia del “trifolao” e del suo fedele cane e all’interno dell’esclusivo contesto del Bosco dei Pensieri, uno degli ultimi boschi ad essere rimasto intatto nel territorio della Bassa Langa.

La proposta Tartufo Bianco & Barolo fa parte di una rosa di pacchetti esperienziali prenotabili sul sito ufficiale del Villaggio Narrante.

Per ulteriori informazioni contattare il numero +39 0173 626 481 oppure inviare una e-mail all’indirizzo info@villaggionarrante.it.