Camporosso: la famiglia Cuomo dona una serie di presidi sanitari all'Aceb, ne beneficeranno i servizi sociali della zona

Importante donazione all’Aceb, l’associazione culturale ‘Eventi benefici’, da parte della famiglia Cuomo, in memoria di Eleonora. La famiglia ha voluto donare all’associazione di Camporosso: 3 carrozzine per disabili pieghevoli da passeggio, una carrozzina per disabili da casa e una per disabili da mare, tre cuscini antidecubito per sedia a rotelle, un bastone da passeggio a quadripode, un sedile per wc e due giubbotti salvagente da mare.

Il materiale donato andrà alla Spes Auser Onlus di Ventimiglia e ai servizi sociali dei comuni Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia. Alcuni sono già stati consegnati, altri verranno assegnati nei prossimi giorni.

“Ringraziamo la Famiglia Cuomo – evidenzia l’Aceb - perché questo gesto di alta solidarietà morale e civile ci incoraggia dandoci ulteriori stimoli a proseguire con la nostra mission. Grazie anche al nostro vice presidente Simone Vacca per i contatti presi con la famiglia”.