Bordighera: profondo intervento di riqualificazione per i servizi igienici del porto

Da qualche settimana al porto di Bordighera sono a disposizione del pubblico i nuovi servizi igienici, oggetto di un profondo intervento di riqualificazione.



Tutte le dotazioni sono state sostituite e rinnovate, così come i serramenti, ed è stata riorganizzata la distribuzione degli spazi. Oltre a due lavabi con specchio nel disimpegno, sono presenti quattro servizi (due per il pubblico e due per i diportisti, questi ultimi dotati di doccia e phon), tutti realizzati per garantire accessibilità ai disabili; disponibili anche due fasciatoi per venire incontro alle esigenze delle famiglie con bambini in tenera età. La spesa complessiva è stata di circa 64.000 euro. L’intervento rientra nel progetto generale di valorizzazione dell’approdo che ha compreso, tra l’altro, le attività di dragaggio del fondale, il consolidamento della diga foranea, l’attivazione delle sbarre all’ingresso per il controllo degli accessi, l’installazione dei cancelli su ogni pontile, la sostituzione di componenti ed il ripristino del pontile galleggiante, l’inserimento di nuove colonnine di fornitura elettrica e la sistemazione dell’area di rimessaggio per i materiali dei pescatori.