La Croce Verde Intemelia apre le porte ai nuovi volontari soccorritori: al via i corsi

La Croce Verde Intemelia, organizzazione di volontariato presente in città dal lontano 1949 per offrire assistenza sanitaria a quanti ne hanno bisogno, ricerca nuovi volontari per far fronte alle crescenti esigenze della popolazione.

Per questo, venerdì 22 e sabato 23 ottobre dalle 19 alle 20.30, presso la sede della di piazza XX settembre 8 a Ventimiglia verrà presentato il nuovo corso per aspiranti soccorritori, completamente gratuito. Inoltre sabato 23 ottobre personale esperto sarà anche presente in via Repubblica (angolo via Roma), a Ventimiglia, per rispondere a tutte le domande.

Il corso formativo che seguirà costituisce un percorso organizzato per formare i nuovi volontari. Le lezioni sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni (età minima 14 anni) interessati ad apprendere le tecniche di primo soccorso e a fare volontariato alla Croce Verde Intemelia.

Il corso, suddiviso in due parti, oltre a insegnare le manovre salva-vita utili in caso di emergenza e quanto richiesto per essere soccorritore, permetterà di svolgere i servizi di assistenza sia urgenti che non urgenti.



Al termine del corso è previsto un esame di abilitazione necessario all'espletamento dei servizi coordinati dalla Centrale Operativa 118.

Per effettuare questi servizi il soccorritore deve essere capace di operare mettendo in atto i protocolli di soccorso previsti in modo sicuro sia durante la fase di assistenza sul luogo di intervento che durante il trasferimento del paziente verso l'ospedale.