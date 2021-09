Ventimiglia e i migranti al centro del colloquio tra Fellegara (CGIL) e Fratoianni (S.I.), "Serve un campo di transito"

"Ho chiesto un impegno da parte sua sul tema del campo di transito. - afferma Fellegara - E' quello che serve per risolvere questo problema. La città di Ventimiglia è immersa in una problematica che coinvolge in primis i migranti che non sanno dove andare ma di riflesso anche cittadini e i commercianti che vivono i disagi. Un campo di transito è la soluzione migliore per dare una risposta rapida da un punto di vista umano per l'accoglienza dei migranti ma anche sociale per la città e i suoi abitanti".