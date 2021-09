Nicola Fratoianni a Sanremo e Ventimiglia: sui flussi migratori "Non è emergenza ma bisogna alleggerire il peso sulla città"

Ha fatto tappa a Sanremo e Ventimiglia il tour ligure del Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Dopo aver visitato Genova in mattinata il Deputato è arrivato a ponente per un doppio appuntamento a sostegno della raccolta firme per la Next Generation Tax, una legge di iniziativa popolare lanciata dal partito.

Sinistra Italiana, attraverso questa norma vorrebbe introdurre un'unica patrimoniale sulle grandi ricchezze. Con l'obiettivo parallelo di eliminare, l'IMU sulle seconde case e imposta di bollo su titoli e conti correnti. Una tassa che colpirebbe quei patrimoni oltre i 500mila euro, equivalente al 5% della popolazione italiana, i super ricchi, per ottenere oltre 10 miliardi di euro l’anno. Somma che andrebbe reinvestita per garantire asili nido pubblici gratuiti, oltre a rendere gratuito e accessibile a tutti tutto il ciclo della formazione, Università inclusa, libri di testo gratuiti e trasporto pubblico locale gratuito per i pendolari.

Quella di oggi è stata anche l'occasione per incontrare le numerose associazioni che da anni forniscono assistenza ai migranti che arrivano a Ventimiglia. Sulla questione immigrazione, il leader di Sinistra Italiana ha detto: "La diseguaglianza in questo Paese è cresciuta a dismisura, una forbice che si allarga sempre più. Pochissime persone detengono ricchezze gigantesche e la maggioranza delle persone fatica ad arrivare alla fine del mese. E' arrivato il momento di mettere in campo delle politiche redistributive: chiedendo a chi ha tantissimo di dare qualcosa per abbassare la pressione fiscale sulla maggioranza e garantire ai giovani un futuro migliore".

Sui flussi migratori e la posizione di Sinistra Italiana, Fratoianni ha anticipato che cosa dirà alle associazioni che operano su Ventimiglia. "Questo Paese continua a gestire un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione nel modo sbagliato. Non è una emergenza e invece continuiamo a trattarla come tale. E' un grande fenomeno strutturale che richiede risposte strutturali. Serve un lavoro deciso in Europa per una gestione cooperativo di un fenomeno globale. Bisogna intervenire per alleggerire peso su certe realtà come ventimiglia che rischiano di caricare sulle loro spalle il peso di una questione che non può essere consegnata solo ad alcuni territori. Non è un problema di un singolo governo. Sono molti anni che è sbagliato come si affronta questo fenomeno. Esprimerò a tutti loro solidarietà per chi su questo fronte continua a lavorare (le associazioni) per garantire dignità e diritti dei migranti".