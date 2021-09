San Bartolomeo al Mare: venerdì torna il consiglio comunale, ecco i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12.30 di venerdì 24.

All'ordine del giorno l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di refezione scolastica tra i Comuni di Cervo e San Bartolomeo al Mare, l'approvazione della modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al relativo elenco annuale 2021, la settima variazione al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023, il conferimento della Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Sostegno al progetto "Milite Ignoto - Cittadino d'Italia" (1921- 2021).