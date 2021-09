Ventimiglia: eseguiti lavori messa in sicurezza versante via Bandette

I lavori in via Bandette

Dopo l'ordinanza emanata dal sindaco Gaetano Scullino, sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza del versante sul tratto di strada che interessa via Bandette. L'opera mira, appunto, a garantire l'incolumità dei cittadini e a rendere fruibile in totale serenità la porzione di percorso che costituiva un rischio a causa della parete di montagna.

L'intervento è stato realizzato da una ditta privata che ha provveduto a isolare il versante, assicurandolo, con apposite strutture di contenimento.