Imperia: domenica pomeriggio, open day con concerto dell'Associazione Pànta Musicà Amici della Music

Domenica pomeriggio l'Associazione Pànta Musicà Amici della Musica, dalle 15 alle 18 ad Imperia in Via Vecchia Piemonte 83/4, mette a disposizione di chiunque ami la musica strumenti e esperti musicisti per parlare di musica, vedere e provare gli strumenti, avvicinarsi alla musica in grande libertà.

I più piccoli, su prenotazione al 392 9516481, potranno accedere allo spazio loro riservato per entrare nel magico mondo della musica e conoscere il suo linguaggio secondo il metodo di "Musica in culla" ®.

Il pomeriggio si concluderà alle 18.30 con un concerto di inaugurazione della nuova sala insonorizzata che vedrà come protagonisti i docenti dell'associazione.

L'ingresso è libero nel rispetto della normativa Covid.