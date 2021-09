Giornate Europee del Patrimonio: dal 25 al 26 settembre al Mar ingresso a 1 euro e un evento per la famiglia

Anche quest'anno il MAR-Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio dedicate in questa edizione al tema fondante dell'educazione. "Durante il fine settimana del 25 e 26 settembre si potrà visitare, al prezzo simbolico di 1 euro, il ricco percorso museale, che espone i reperti della città romana di Albintimilium, tra cui la famosa coppa vitrea con ictiocentauro del III secolo d.C. e il vaso per la conservazione e trasporto del miele di cui è stato recentemente curato un nuovo allestimento" - affermano dal Museo.



Domenica 26 dalle ore 9.00 alle 12.30 sono previste attività didattiche per le famiglie: Il bestiario del Museo. "Alla ricerca dell’animaletto perduto una “caccia” tra i reperti del MAR di Ventimiglia in cui utilizzare le proprie capacità di osservazione e ragionamento. L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Direzione Musei della Liguria. Infine, domenica 19 settembre il Museo resterà chiuso.



"Il MAR prosegue un percorso di iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini, alla ricerca del “bestiario” presente sui reperti esposti nel Museo:galli, cavallini, pesci, uccelli, mostri e animali feroci. - ricordano - Un modo divertente per giocare imparando dalle testimonianze materiali, sculture, lapidi, vasi, vetri, statuette fittili, lucerne, recuperati dagli scavi della città romana di Albintimilium, la moderna Ventimiglia. Chi completerà la scheda in tutte le sue voci riceverà un sacchetto con delle noci con cui giocare agli antichi giochi dei bambini romani".