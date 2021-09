Da oggi a domenica evento cinofilo di ANCASS a Pompeiana e Santo Stefano al Mare

In collaborazione con la protezione civile Riviera dei Fiori e con il patrocinio del Comune di Pompeiana, si terrà da oggi a domenica presso il campo sportivo e la spiaggia dei cani a fianco al porticciolo di Santo Stefano al Mare, il secondo evento cinofilo organizzato da ANCASS (Associazione Nazionale Cinofila di Assistenza Salvataggio e Soccorso) con associazioni provenienti dalla Liguria e dal Piemonte.

Parteciperanno le unità cinofile: cani da superficie sono impiegati per individuare persone disperse in zone impervie, difficilmente raggiungibili in ambienti boschivi; cani mantrailing vengono utilizzati per individuare e seguire un percorso urbano effettuato da un determinato soggetto; cani da macerie che grazie al loro olfatto sopraffino, possono infatti individuare con rapidità persone sepolte dalle macerie, accelerandone il recupero e aumentandone le possibilità di sopravvivenza; cani da salvataggio in mare in supporto del bagnino (conduttore) che sono angeli custodi che operano ogni giorno a fianco e a favore dell’uomo in qualsiasi condizione meteo.

In allegato la locandina e il programma