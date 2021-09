Ventimiglia: per il San Segundin d’Argentu 2021, un diploma a tutti i volontari degli Angeli del Fango

Come già annunciato dal Sindaco della Città di Ventimiglia Gaetano Scullino durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai vari rappresentanti degli Angeli del Fango svoltasi nella cattedrale il 26 Agosto, festa patronale di San Secondo Martire, anche i singoli Volontari potranno ricevere un attestato ricordo della loro preziosa opera di volontariato: sarà infatti possibile ritirare i diplomi ricordo domani 18 settembre in Via Mazzini 13, sede della Cumpagnia di Ventemigliusi, dalle ore 10 alle 12 direttamente dalle mani del presidente del Comitato pro Centro Storico Sergio Pallanca oppure dal Lunedì al Venerdì mattina, dalle 10 alle 11 presso l’Ufficio di Segreteria del Sindaco al primo piano del palazzo Comunale.