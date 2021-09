Imperia: Laura Ciccarelli prima donna alla guida della Filcams CGIL

Laura Ciccarelli, è la nuova Segretaria Filcams di Imperia. Succede allo storico Segretario Paolo Marengo, giunto al termine dei mandati statutari e al quale sono andati i ringraziamenti di tutta l’organizzazione e un lungo e commosso applauso da parte di tutti i delegati e le delegate presenti. L'elezione si è svolta oggi, alla presenza del Segretario Regionale Filcams Liguria Giovanni Bucchioni.



Laura Ciccarelli ha 48 anni, in Cgil da più di venti anni già responsabile degli Uffici Vertenze e dal 2016 in Segreteria Filcams. La riunione odierna ha avviato i lavori relativi alle Assemblee Organizzative che vedranno tutta la Cgil discutere i nuovi assetti per affrontare i cambiamenti in atto.



"Un aggiornamento previsto nell’ultimo Congresso di Bari che servirà a costruire la Cgil del futuro. La Segreteria è stata completata con l’elezione di Roberta Benedetti e Luca Falcetta. A Laura prima donna Segretaria Generale nel settore del Commercio e Servizi dopo oltre vent’anni vanno i migliori auguri di buon Lavoro" - ha commentato Fulvio Fellegara, Segretario della CGIL di Imperia.