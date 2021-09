Sanremo: tutela di Area Sanremo con la nuova formula del Festival, interpellanza di Liguria Popolare

I consiglieri comunali di Liguria Popolare, Andrea Artioli e Piero Correnti, hanno presentato una interpellanza in merito ai rapporti tra Rai e Comune anche alla luce delle modifiche apportate alla formula del Festival con una sola categoria e l'addio ai due posti garantiti per i ragazzi di Area Sanremo.

Premesso

Che da notizie di stampa si è appreso del concretizzarsi della possibilità che la Rai non garantisca più l’accesso, fino ad oggi riservato ai vincitori della manifestazione Area Sanremo, alla fase finale del festival di Sanremo;

Che il successo della manifestazione in questione, con le ricadute conseguenti di presenze turistiche e alberghiere, è dipeso nel tempo proprio da tale possibilità di accesso al Festival di Sanremo garantita ai vincitori In forza della convenzione in essere tra il Comune di Sanremo, Proprietario della manifestazione oltre che del marchio festival di Sanremo e festival della canzone italiana, e la Rai, per la realizzazione e trasmissione televisiva della stessa;

Ciò premesso

interpellano il sindaco e l’assessore competente circa le iniziative adottate e quelle da adottarsi per la tutela della manifestazione area Sanremo nella sua formulazione attuale che consente ai primi classificati di accedere al festival di Sanremo.