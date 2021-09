Ventimiglia: Aceb dona al gattile la somma raccolta in memoria di Monica Ligustro (Video)

Ancora un'opera in memoria di Monica Ligustro, la moglie di Stefano Urso, scomparsa a causa del covid lo scorso febbraio.

Questa volta Aceb, l'associazione creata dai due coniugi e ora portata avanti con grande impegno da Stefano, ha donato la somma raccolta di mille euro al gattile di Ventimiglia.

Con i fondi è stata possibile una ristrutturazione del luogo che ospita i felini in attesa di adozione. Tutto in onore di Monica che tanto amava gli animali. Il suo amore e il ricordo importante che ha lasciato nei cuori di tutta la comunità l'abbiamo già constatato grazie alla donazione effettuata alla RSA di Vallecrosia in cui è stata costruita una stanza degli abbracci, per garantire, a chi non può senza filtri, di stringere i propri cari.

Un altro progetto fortemente voluto dalla donna, desiderio esaudito da suo marito Stefano. Un altruismo e un grande cuore che ancora lasciano il segno attraverso le nobili opere che arrivano lì dove c'è bisogno. Il video racconta la ristrutturazione e la gratitudine del gattile di Ventimiglia.