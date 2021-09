Sanremo, Artioli: “Chiediamo una Commissione conoscitiva su Rivieracqua"

Archiviata la discussione su Casa Serena, il consiglio comunale di Sanremo ha affrontato il dibattito su Rivieracqua. Ad aprire l’ordine del giorno sono stati i tecnici della società: il Commissario Gaia Checcucci (collegata in videoconferenza) e il Presidente Gian Alberto Mangiante. Entrambi hanno ripercorso gli iter tecnici che hanno riguardato la storia di Rivieracqua.

“Fino ad oggi abbiamo potuto lavorare bene, nell’indicare un futuro operativo e gestionale della società – ha detto il Commissario Checcucci - seguendo la procedura per poter usufruire delle rinnovate risorse di natura economica per rafforzare la credibilità della società verso i creditori. Questa è una società che ha i numeri per poter stare in piedi”.

“L’importanza di un Commissario è quella di agire a botte di decreti velocizzando molto i vari iter – ha spiegato il Presidente Mangiante – Io sono sempre stato scettico se proseguire nel concordato preventivo, perché la ritenevo una procedura anche un po’ troppo pesante”.

“Noi proponiamo al consiglio comunale – è poi intervenuto il consigliere Andrea Artioli di Liguria Popolare – la costituzione di una Commissione ad hoc, con acquisizione di tutti i documenti, alla quale rimandare la discussione su questi aspetti. Non sarà una Commissione di inchiesta, non riguarderà infatti eventuali responsabilità di amministratori od ex amministratori, ma servirà solo per ragionare sull'attuale situazione della società e sul suo futuro”.

Alla richiesta hanno aderito anche i gruppi della Lega e di Fratelli d’Italia. La maggioranza, dopo una riflessione interna, ha accolto la richiesta dopo aver chiesto la condivisione di un testo da approvare. La questione sarà quindi formalizzata in occasione della prossima riunione dei capigruppo.