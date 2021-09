Sanremo: il sindaco Biancheri in consiglio comunale “O si mette a posto 'Casa Serena' o valuteremo la revoca”

“Il nostro obiettivo è quello di garantire i servizi, i lavoratori, e far rispettare le regole. Abbiamo ora inviato una nuova lettera in cui si invita l’affidatario a rimettere a posto le questioni di Casa Serena in breve tempo, altrimenti i legali del Comune considereranno in maniera molto seria la revoca”. Così il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha aperto la discussione in consiglio comunale su Casa Serena.

“Sin dal 2019 abbiamo deciso di esternalizzare il servizio o alienare Casa Serena – ha detto il Primo Cittadino – perché avevamo una situazione ormai insostenibile per una crisi finanziaria ed una difficoltà a reperire risorse. Negli ultimi 10 anni il Comune ha dovuto pagare oltre 7 milioni per ripianare i debiti della struttura, che inoltre necessita di investimenti per oltre 6 milioni, sono cifre enormi. E’ nata quindi l’esigenza di procedere con un’alienazione, in cui abbiamo messo al centro le tutele per i lavoratori. Il 3 settembre abbiamo diffidato la società, dicendole di svolgere le attività socio sanitarie necessarie e di mantenere i servizi, con un controllo sugli standard di gestione. Per far fronte a questa situazione dovevamo fare anche noi qualche sforzo, ed è stato fatto quindi un primo passaggio riprendendo 6 dipendenti comunali per i quali abbiamo cercanto di capire quali fossero, tra i lavori pubblici ed i servizi sociali, i posti dove inserirli”.

L’intervento del sindaco ha dato il via al dibattito in aula.

In apertura di seduta il presidente Alessandro Il Grande aveva intanto dato il benvenuto al nuovo Segretario Comunale Stefania Caviglia. E’ seguito anche un ricordo di Loris Masselli, ex consigliere comunale e stimato medico sanremese, e di Carlo Barillà, imprenditore ed ex consigliere comunale, recentemente scomparsi.