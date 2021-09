Sanremo: dietrofront del Comune, i giornalisti potranno assistere al consiglio comunale su Casa Serena e Rivieracqua

Tutto risolto nel giro di pochissimi minuti. Dopo giorni di confronto ‘silenzioso’ è bastato un nostro articolo per far cambiare idea al Comune in merito alla presenza dei giornalisti al consiglio comunale straordinario su Casa Serena e Rivieracqua.

I media potranno assistere all’intera seduta contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi dall’Ufficio Stampa di palazzo Bellevue. Nelle ultime ore anche alcuni consiglieri comunali di opposizione si sono attivati in merito per garantire la massima copertura della seduta e, con l’intervento del presidente Alessandro Il Grande, tutto pare rientrato.



I giornalisti faranno parte della piccola delegazione di pubblico che potrà assistere alla seduta nel rispetto delle norme anti covid, entrando in Comune con il green pass e con misurazione della temperatura corporea. In questo modo sarà garantita la massima copertura della seduta al di là di quanto sarà trasmesso dalla diretta YouTube del Comune.