Sanremo: ‘blindato’ il consiglio comunale su Casa Serena e Rivieracqua, vietato l’accesso anche ai giornalisti

Il consiglio comunale di mercoledì sera è senza dubbio il più delicato dell’era Biancheri-bis. Un monotematico urgente chiesto dalle opposizioni di centrodestra per discutere della cessione di Casa Serena e della questione Rivieracqua. Una di quelle serate che smuove anche i meno avvezzi alle dinamiche consiliari matuziane.

In vista della possibile e annunciata massiccia presenza di pubblico, palazzo Bellevue ha comunicato nei giorni scorsi la limitazione della sala consiliare che, al netto dei consiglieri e dello staff comunale presente, potrà ospitare solamente 6 persone. Il Comune, dopo giorni di confronto, ha scelto di dedicare i posti ai rappresentanti sindacali dei lavoratori di ‘Casa Serena’ escludendo, di fatto, i giornalisti. Agli operatori della stampa, quindi, sarà solamente concesso di effettuare qualche fotografia all’inizio della seduta, come comunicato dall’Ufficio Stampa del Comune. Poi si dovrà uscire.

Una scelta che limita non di poco la narrazione del consiglio più importante dell’anno e, forse, della storia amministrativa recente anche alla luce dei fatti degli ultimi giorni. Sarà sì garantita la diretta streaming ma, lo sappiamo bene, non può equipararsi alla presenza fisica sul posto. Sempre nella speranza che non ci siano interruzioni come già accaduto in passato. Che cosa succederà in caso di inconvenienti tecnici? La seduta andrà avanti senza la possibilità si essere seguita a distanza? La diretta, inoltre, mostra solamente chi sta parlando in quel momento durante la discussione, omettendo qualsiasi altra dinamica interna alla sala e utile per il racconto sui media locali.



Perché non si è pensato di usare la Sala degli Specchi? Da quando sono in vigore le norme anti covid, la sala adiacente a quella consigliare viene usata da una manciata di assessori per rispettare il distanziamento, ma li resto dello spazio rimane vuoto.

In queste ore sono in corso interlocuzioni tra alcuni rappresentanti dell’opposizione, il presidente Il Grande e il segretario comunale.

La speranza è che il Comune, da sempre ben disposto nei confronti dei media, sappia trovare la soluzione migliore per garantire la copertura massima a un consiglio tanto atteso e sul quale i cittadini meritano di essere informati a pieno.