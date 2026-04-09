Ventimiglia, reef artificiali in ritardo: Ventimiglia Futura chiede chiarezza su tempi, fondi PNRR e futuro del progetto

A Ventimiglia torna al centro del dibattito pubblico il cantiere dei reef artificiali lungo il litorale cittadino, nel tratto compreso tra via Lamboglia e la foce del Roia. Un’opera considerata tra le più innovative in Italia, ma che oggi finisce sotto osservazione per i ritardi accumulati rispetto al cronoprogramma iniziale. Il progetto, finanziato con fondi PNRR per oltre 3,3 milioni di euro, punta a proteggere la costa dall’erosione, favorire il ripascimento naturale delle spiagge e creare nuove opportunità per il turismo sportivo e balneare. Secondo quanto riportato nella cartellonistica di cantiere, la conclusione dei lavori era prevista per l’8 maggio 2025.

Tuttavia, ad oggi, la presenza ancora attiva della chiatta nell’area interessata lascia intendere che l’intervento non sia ancora stato completato. Una situazione che, secondo Ventimiglia Futura, impone un chiarimento immediato da parte dell’amministrazione comunale e degli enti coinvolti. Il rischio, altrimenti, è quello di alimentare sfiducia e di compromettere il valore di un progetto che potrebbe invece rappresentare un punto di svolta per la città, sottolinea il movimento.

Ventimiglia Futura chiede risposte precise su diversi aspetti:

le cause del ritardo rispetto ai tempi previsti;

rispetto ai tempi previsti; l’eventuale presenza di criticità tecniche o varianti progettuali ;

; il reale stato di avanzamento del cantiere ;

; i nuovi tempi di completamento ;

; le possibili conseguenze sulla rendicontazione dei fondi PNRR.

Ma il movimento guarda anche oltre il cantiere. Per Ventimiglia Futura, i reef artificiali non devono essere considerati soltanto un’opera di difesa costiera, bensì una infrastruttura strategica per il rilancio economico del territorio. L’obiettivo è trasformare Ventimiglia in un punto di riferimento per il surf nel Mediterraneo, sfruttando le potenzialità di un’opera che potrebbe diventare un modello nazionale. Per questo, il gruppo propone una vera strategia di valorizzazione: video documentali con riprese subacquee, aggiornamenti costanti sullo stato dei lavori, coinvolgimento di associazioni sportive e operatori turistici, oltre a una promozione a livello nazionale ed europeo.

Perché un investimento di questa portata produca benefici concreti, servono tempi certi, responsabilità chiare e una comunicazione all’altezza dell’importanza del progetto, conclude Ventimiglia Futura.