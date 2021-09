Ventimiglia: Baggioli (Forza Italia) a gamba tesa su Sindaco, De Villa e D'Andrea "Noi fuori dalla maggioranza"

“Matteo De Villa e Cristina D’Andrea hanno, nell’ultimo periodo, disatteso le indicazioni e le strategie del nostro partito andando contro alle esigenze e alle volontà del nostro elettorato”.

Sono le dure parole di Simone Baggioli, Commissario Provinciale di Forza Italia, in una durissima risposta a Matteo De Villa, Assessore, e Cristina D’Andrea, Consigliere comunale a Ventimiglia. “Il loro disatteso comportamento – prosegue – dovrà essere vagliato dal coordinamento cittadino, provinciale e regionale perché la linea che è stata condivisa, dopo una serie di confronti, non può essere cambiata in Consiglio e in Giunta. Abbiamo aspettato mesi per trovare una quadra e una soluzione condivisibile, ma adesso non possiamo più continuare in questo modo”.

Baggioli ha confermato di capire che la lista di Forza Italia venne composta a tavolino dall’attuale Sindaco e pertanto, ai tempi, il partito a Ventimiglia era pressoché inesistente: “Oggi, o meglio, da gennaio 2020 il gruppo di Forza Italia è ben diverso: fa strategia, ascolta la cittadinanza e propone proprie linee di pensiero che a volte, ahimè, cozzano in toto con un Sindaco, che stimo molto ma che, oramai, dovrebbe lasciare spazio ad altri, più giovani e più innovativi. Il rischio, altrimenti, sarà quello di non riuscire a pensare ad una città che è davvero decaduta in questo ultimo periodo per una, a mio avviso, attività politica e amministrativa dettata esclusivamente da personalismi”.

Baggioli, poi, mette un paletto importante sulla crisi politica della città di confine: “Se prima c’era la possibilità che un eventuale cambio di delega dell’attuale Assessore De Villa potesse cambiare le cose, ora non basta più. Non possiamo restare sotto i diktat di Scullino e i comportamenti di Assessore e Consigliere. Siamo arrivati al punto che non veniamo più presi in considerazione e noi dobbiamo anche seguire le istanze del nostro elettorato. Siamo in un momento di difficoltà sul piano economico, del Covid e dell’immigrazione senza dimenticare il piano dei dehor e delle varianti urbanistiche. La situazione è sfuggita di mano e il cittadino ventimigliese è arrabbiato: noi rispondiamo ad un determinato elettorato, in linea con il Presidente Berlusconi, vicini alle attività produttive e ai residenti mentre l’Amministrazione non lo è”.

Baggioli non le manda a dire ed categorico sul futuro di Forza Italia a Ventimiglia: “La nostra intenzione è comunque quella di uscire dalla maggioranza. Ci siamo presi alcuni giorni di tempo, ma il nostro pensiero difficilmente cambierà e siamo pronti ad abbandonare l’esecutivo”.

Ora cosa potrà accadere all’interno dell’esecutivo? Oggi De Villa e la D’Andrea hanno rilasciato dichiarazioni che li avvicinano, e molto, al Sindaco Scullino ma, ovviamente, pur contando sui voti della sua lista, la maggioranza non c’è assolutamente. E, siamo certi, che l’opposizione non potrà fare da ‘stampella’ al Sindaco. Molto dipende dalla Lega ma, visti i voti dell’ultima pratica Coop, rimarrebbe l’unico partito in maggioranza ma a che pro? La situazione, dopo le ultime dichiarazioni di Forza Italia, a Ventimiglia si fa sempre più ingarbugliata e le elezioni sono dietro l’angolo.