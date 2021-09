Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia unite per sfruttare al massimo il campo 'Zaccari'

Riunione operativa per i comuni di Vallecrosia, Ventimiglia, Camporosso e Bordighera, legati dalla convenzione ‘Campo Zaccari’. Alla presenza del Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, dei vice Sindaci di Ventimiglia e Bordighera Simone Bertolucci e Mauro Bozzarelli e dell'assessore di Camporosso Cristiana Celi, è stato fatto il punto sugli interventi già effettuati e sugli interventi futuri in merito alla struttura.

"Siamo molto soddisfatti della nuova gestione da parte della Croce Azzurra di Vallecrosia – ha detto Bertolucci - che si sta occupando egregiamente di pulizia, segnaletica, riordino aiuole e programmazione dell'utenza, gestendo in maniera impeccabile la struttura. Ringraziamo il sindaco Biasi per aver fatto da ponte con la Regione per programmare un appuntamento in loco con l'Assessore regionale Ferro per gli investimenti che i comuni richiedono per la completa riqualificazione, sia per la pedana che per l'illuminazione, che dovrebbe avvenire già in settembre”.

“La gestione da parte delle Misericordie – proseguono Bozzarelli e Biasi - garantisce una completa fruibilità della struttura a tutte le società sportive e attendiamo con piacere la visita dell'assessore regionale Ferro”.

Conclude l’Assessore Celi: “La gestione da parte della Croce Azzurra è per noi altamente soddisfacente e garanzia di un corretto utilizzo della struttura, sono sicura che la Regione capirà l'importanza dell'implementazione e della ristrutturazione dell'area”.