Montecarlo: oggi pomeriggio per la prima volta manifestazione dei 'No Vax' nel Principato di Monaco

Per la prima volta i ‘No Vax’ o ‘No Green pass’ che dir si voglia hanno sfilato nel Principato di Monaco. In contemporanea con alcune manifestazioni nel resto della Francia, anche il movimento monegasco ha deciso di far sentire la propria voce.

E’ partito da Boulevard des Moulins per dirigersi verso Avenue d'Ostende, Rue Grimaldi, Rue Princesse Caroline, terminando il suo percorso nella piazza della chiesa Sainte Dévote.

I manifestanti hanno protestato protestare contro l'obbligo della tessera verde ma anche contro l'obbligo di vaccinazione. Dal Governo è arrivata subito la dichiarazione che non intende cambiare gli obblighi scattati il 23 agosto scorso.

Altre due manifestazioni sono previste il 9 e 11 settembre.

(Foto di Thibaut Parat, Nice Matin).