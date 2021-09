A Sanremo l'assemblea provinciale della Lega: presenti anche gli On. Rixi e Di Muro

Si è tenuta ieri sera, dopo oltre diciotto mesi di stop dovuti alla pandemia, la prima assemblea provinciale in presenza degli iscritti alla Lega-Salvini Premier.

All’incontro, organizzato presso l’hotel Nazionale di Sanremo, hanno preso parte l’On. Edoardo Rixi, segretario regionale del partito, e l’On. Flavio Di Muro, commissario provinciale, che ha ringraziato i militanti “ per la numerosa e proficua partecipazione ”.

Tanti i temi affrontati: dalle imminenti elezioni a Diano Marina, alle infrastrutture nel ponente ligure, dalla ripresa economica post-pandemia, ai referendum sulla giustizia, per i quali il 'Carroccio' “riprenderà con forza le attività di raccolta firme ai gazebo, in tutta la provincia, e presso le sedi di Imperia e Ventimiglia, per superare ampiamente l’obiettivo delle 500.000 firme necessarie”.