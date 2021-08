Sanremo e #Eurovision tra gli hashtag più usati in Italia nei primi sei mesi del 2021

Ennesima dimostrazione della grande potenza social di Sanremo e degli eventi musicali legati alla città. Dopo l’edizione del Festival più digital di sempre, Twitter ha stilato la classifica degli hashtag più utilizzati nei primi sei mesi del 2021 e la Città dei Fiori si è guadagnata come sempre il proprio posto di riguardo.

Da gennaio a giungo sono stati ben 12,6 miliardi i tweet con almeno un hashtag, di cui 140 milioni unici.

In Italia gli hashtag più popolari riguardano il mondo della televisione, della musica e dello sport. Ma è in ambito musicale che la Città dei Fiori si è fatta valere: i volumi di traffico più alti si sono registrati con #Sanremo e #Eurovision.

I dati sono stati resi noti da Twitter in occasione dell’HashtagDay a 14 anni dalla pubblicazione del primo #.

Il trend è stato costantemente seguito dall'agenzia 'RebelDigital' che supporta il Comune di Sanremo nella promozione web, nelle campagne social e in tutto ciò che riguarda la comunicazione digitale in Italia e all'estero. I canali social sanremesi, quindi, hanno contribuito non poco alla diffusione del #Sanremo che ha invaso i social nella settimana del Festival e non solo.