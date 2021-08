Taggia: il Tennistavolo Regina ospite della serata ‘Turista Protagonista’ dello showman dianese Gianni Rossi

La scuola pongistica rivierasca del ‘Tennistavolo Regina Sanremo - Taggia – Imperia’, organizzatrice delle manifestazioni estive in riva al mare, inaspettatamente ha ricevuto un cordiale omaggio di visibilità presso la popolarissima kermesse ‘Turista Protagonista’ del Patron ed ideatore, showman del red carpet del Festival di Sanremo, il dianese Gianni Rossi svoltasi alcune sere fa in Piazza Eroi Taggesi sotto gli occhi attenti dell'Assessore al Turismo Barbara Dumarte.

“A conclusione delle tappe sportive di ‘Ping-Pong’ con il ‘Patrocinio Unicef Provincia Imperia’ organizzate presso i Bagni Germana, la Spiaggia Idelmery, i Bagni Piccolo Jolly ed al Vittoria Beach del Lungomare di Arma di Taggia il ‘Tennistavolo Regina Academy’ ringrazia tutti gli stabilimenti balneari per la bella accoglienza destinata alla manifestazione.

Alla presenza della Prof.ssa Colomba Tirari (Past-President Unicef Provincia di Imperia) e del Dott. Raffaello Bastiani (Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Taggia) lo staff ‘pongistico reginotto’, composto da Raffaele Regina, Rinaldo Camillo, Diego Verda, Agostino Bolognese e Salvatore Lombardo, ha formalizzato e relazionato la totalità delle manifestazioni per la durata 1 mese (2 settimane in luglio e 2 settimane di agosto) in 12 pomeriggi per complessive 60 ore di avvincenti gare e con la partecipazione di ben 90 amatori del Ping-Pong (dai 7 ai 74 anni) provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria e cittadini rivieraschi appassionati della ‘Disciplina Olimpica dal 1988’ ma non tesserati alla FederTennisTavolo”.

Per informazioni rivolgersi a Raffaele Regina (Cellulare: 329.850.6016)