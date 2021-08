Pigna: Raffaella Fenoglio ha chiuso fra gli applausi la rassegna "Aperitivo con l'autore" organizzata dall’Osteria Martini

Si è chiusa con successo la rassegna "Aperitivo con l'autore" voluta dallo chef Federico Lanteri, che da poco ha riaperto l’Osteria Martini situata nella centrale e affascinante piazza Castello nel centro storico del paese dell’alta valle Nervia.

L’ultimo incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia ha avuto come protagonista la scrittrice Raffaella Fenoglio, ed il suo ultimo libro “Il taccuino della parole perdute”. Attraverso una divertente e brillante presentazione, impreziosita dalle letture dell’attrice Pia Orsini, il pubblico ha scoperto o riscoperto il significato di alcune parole scomparse dal nostro uso quotidiano.

Parole riportate alla nostra attenzione attraverso poesie e insolite proposte culinarie con ricette originali e particolari abbinamenti di vini e liquori. Un invito a scoprire termini curiosi ed a ripensare al nostro uso quotidiano delle parole, che spesso usiamo con leggerezza e senza tener conto del loro valore intrinseco e del reale significato. Il connubio tra lingua e cibo, in un mix di “saperi e sapori” permette di riscoprire le nostre origini e tradizioni.

Al termine dell’incontro è seguita una degustazione di una preparazione tipica del Ponente ligure: “Pan e pumata”, che è anche il titolo del primo libro di Raffaella Fenoglio. Lo chef Federico Lanteri ha rivisitato il piatto utilizzando l’antico e fragrante Pane nero di Pigna, prodotto dal panificio Fratelli Lia di Camporosso e i pomodori e le verdure dell’orto di famiglia, il tutto abbinato con un ottimo Vermentino della cantina Grillo di Isolabona.

“La rassegna – dichiara lo chef Federico Lanteri - ha avuto l’importante merito di far conoscere e far apprezzare la bellezza del nostro paese ad un pubblico nuovo ed alla ricerca di incontri culturali. Pensiamo di continuare su questa strada e voglio ringraziare tutti i partecipanti ed in particolare gli autori Riccardo Ruggeri e Raffaella Fenoglio ed il giornalista Claudio Porchia, che hanno creduto nell’evento mettendosi a disposizione e portando con la loro competenza e capacità un valore aggiunto alla rassegna”