Sanremo: tra i rifugiati afgani c'è un bimba di due anni positiva al covid, intanto l'Asl si mette a disposizione per le vaccinazioni

I tamponi effettuati ieri da Asl1 e Croce Rossa hanno dato esito negativo per 205 dei 206 profughi afgani ospitati al soggiorno militare di Sanremo. Positiva solamente una bimba di due anni per la quale Asl ha attivato le procedure del caso. Ovviamente l'isolamento dei vari nuclei famigliari farà sì che il contagio non si diffonda ulteriormente.

Dalle verifiche svolte è emerso che solamente il 20% dei rifugiati aveva già ricevuto le dosi di vaccino in patria e, quindi, Asl1 si è messa a disposizione per vaccinare chi ne facesse richiesta.

Domani Asl effettuerà nuovamente il tampone alla bimba risultata positiva, mentre il nuovo test generale anti covid è previsto per lunedì.