Sanremo: confermata anche dal secondo tampone la positività della bambina di due anni tra i profughi afgani

Anche il secondo tampone effettuato da Asl1 ha confermato la positività al covid della bimba di due anni tra i profughi afgani ospitati da lunedì al soggiorno militare di Sanremo.

La piccola sta bene e, secondo il protocollo di Asl e Croce Rossa, resta in isolamento con la propria famiglia. Così come tutti gli ospiti sono confinati nelle loro stanze in attesa della fine della quarantena di dieci giorni.

Tutti gli altri 205 ospiti sono negativi, ma lunedì dovrà essere effettuato un altro tampone a tutti.

Circa il 20% dei profughi era già stato vaccinato in Afghanistan, ma Asl1 si è messa a disposizione per effettuare i vaccini a chi ne facesse richiesta.