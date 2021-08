Sanremo: raccolta 'eccezionale' dei ragazzi della scuola estiva ‘Albero dei Gufi’

Nella giornata di ieri i ragazzi della scuola estiva ‘Albero dei Gufi’ si sono recati al campetto comunale della ‘Nike’.

“Dopo una lezione tenutasi il giorno precedente riguardante il tema della plastica – spiegano dallo staff della scuola -, gli alunni si sono messi in gioco, si sono rimboccati le maniche e hanno raccolto bottiglie di plastica, sigarette, pacchetti di salviette igienizzante, carte di merendine e altri rifiuti vari dentro e fuori dal campo. Il tutto grazie all'approvazione del progetto da parte delle maestre Paola e Clara e la disponibilità degli operatori dell'ecocentro sito in via San Francesco.

Il futuro del pianeta, passa anche dai piccoli grandi gesti come questo”.