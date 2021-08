Sanremo: riscaldamento in edifici pubblici e scuole, in arrivo maxi investimento da 4,5 milioni a costo zero per il Comune

Il Comune di Sanremo ha messo le basi per un maxi investimento da 4,5 milioni di euro nei sistemi di riscaldamento negli edifici pubblici e nelle scuole. Grazie alla partnership tra il pubblico e l’azienda ‘Siram’ che da tempo si occupa di riscaldamenti e illuminazione per il Comune, palazzo Bellevue ha stretto un accordo per i prossimi 15 anni a 1,6 milioni all’anno con l’impegno dell’azienda a investire 4,5 milioni per la sistemazione degli impianti. Per il Comune, quindi, sarà a costo zero. La pratica è stata curata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, e dal dirigente Danilo Burastero.

Il progetto prevede il rinnovamento e l’adeguamento degli impianti alle norme di risparmio energetico per rendere gli spazi pubblici sempre più moderni e funzionali.

La ‘Siram’ propone: servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa nel canone annuale delle centrali termiche; assunzione del ruolo di terzo responsabile; servizio di fornitura dei vettori termici; telegestione degli impianti e sistema di monitoraggio consumi; interventi di efficientamento e adeguamento normativo per dieci impianti termici tra quelli gestiti; copertura finanziaria degli interventi; progettazione ed esecuzione delle opere di efficientamento energetico entro il primo anno contrattuale; assunzione dei rischi di performance operativa del progetto; servizio di manutenzione straordinaria full-risk dei componenti riqualificati degli impianti termici, per tutta la durata della concessione. Inoltre l’azienda garantisce servizio di pronto intervento e reperibilità h24 per 365 giorni all’anno; servizio di call center; sistema informativo comprensivo del fascicolo dell’edificio. Inoltre la progettazione ed esecuzione opere di adeguamento normativo ed efficientamento energetico extra canone che il Comune potrà affidare a ‘Sirama’ sua discrezione, da realizzare nei primi tre anni della concessione tramite progetti specifici fino al raggiungimento di un plafond stabilito.



Gli investimenti per l’efficientamento degli impianti elettrici prevede: sostituzione di 11 generatori di calore con generatori a condensazione di ultima generazione, compreso, adeguamento canale da fumo, adeguamento dispositivi di sicurezza INAIL e valvolame quando necessario; sostituzione di un generatore di calore con sistema ibrido di tipo ‘factory made’, comprensivo di pompa di calore con unità esterna e generatori a condensazione di ultima generazione, compreso, adeguamento canale da fumo, adeguamento dispositivi di sicurezza INAIL e valvolame; installazione di scambiatore di calore e defangatore in 6 centrali termiche; installazione termoregolazione ambiente in 7 edifici; installazione di pompe elettroniche a portata variabile e circolatori con pompe ad inverter in 7 centrali termiche; sostituzione dei vetri singoli con altrettanti tipo vetrocamera nei serramenti esistenti di due edifici con vincolo architettonico compresa verniciatura; adeguamento alle normative vigenti di una centrale termica (spostamento generatore all’esterno).

Gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico offerti sono finalizzati alla riduzione dei consumi e delle emissioni degli edifici e impianti che fanno parte del patrimonio della città per tutta la durata della concessione. Risparmiando, quindi, sarà possibile investire per i prossimi anni innovando i sistemi, il tutto senza costi per il Comune che continuerà a pagare la somma di 1,6 milioni all'anno per 15 anni.

Ricevuta la proposta della 'Siram', ora gli uffici del Comune stanno predisponendo in questi giorni il bando che, secondo programma, dovrebbe essere effettuato entro settembre.