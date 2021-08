La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi cuciniamo una nuova versione dell'hummus

Oggi vi propongo la mia versione dell'hummus per il quale, almeno nella ricetta originale, è necessaria la tahina, un alimento derivato dai semi di sesamo, molto calorico, non facile da reperire, piuttosto caro, ma soprattuto di difficile impiego per altre ricette.

Lo stesso dicasi per il cumino che non a tutti piace quindi spesso succede che non venga più usato. Allora sbizzarriamoci con quello che abbiamo in casa ed otterremo comunque un preparato ottimo da spalmare su del buon pane e da accompagnare ad un aperitivo.