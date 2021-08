Sanremo: città trascurata, una residente si unisce allo sdegno del maestro Uto Ughi

"Spettabile redazione, spero che una voce così autorevole faccia leva su chi deve ascoltare non solo la voce di illustri ospiti, ma anche quella dei cittadini che vivono quotidianamente questi disagi. Io parlo della zona in cui vivo, la via Dante Alighieri (incrocio ospedale, via Zefirino Massa, Via Borea): macchine sulle strisce che delimitano i marciapiede, che impediscono ai pedoni di transitare; veicoli che sfrecciano ad alta velocità rischiando di investire chi cammina a piedi; sacchi di immondizia che arrivano ad essere alti più di due metri, depositati davanti ai portoni delle case dalla sera fino alla mattina dopo, perché ancora non si è trovata un’altra collocazione; buche sulla carreggiata che sono già state da me documentate fotograficamente. Se la situazione nelle zone frequentate dai turisti viene così trascurata, si può immaginare in quale stato versano le zone semiperiferie, nelle quali gli unici rassegnatamente indignati sono i ‘miseri’ cittadini. Di serie B!???. Grazie a voi, che come sempre, vi fate portavoce del nostro disagio. N.D.".