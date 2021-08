Sanremo: gara di solidarietà per i profughi afgani, la Croce Rossa sta coordinando le donazioni

Si sta instaurando una vera e propria gara di solidarietà a Sanremo per i profughi arrivati questa mattina da Roma (QUI) e che erano atterrati in Italia nelle ultime ore dall’Afghanistan. I 206 ospiti della base logistica di San Martino hanno già consumato la loro prima colazione e il pranzo mentre questa sera ceneranno per la prima volta nella città dei fiori.

Tra loro, lo ricordiamo, ci sono 85 giovani alcuni dei quali piccoli ma anche diversi adolescenti. Dalla Croce Rossa di Sanremo, che insieme al Comitato regionale stanno lavorando alacremente da giorni per organizzare l’assistenza dei profughi, ci arrivano le necessità degli ospiti, per evitare che chi vuole offrire il proprio aiuto, porti cose che poi servono a poco o nulla.

Per gli adulti servono principalmente magliette e pantaloni, tra cui anche jeans oltre a scarpe da ginnastica e altro. Molti dei profughi, infatti, sono dovuti scappare via senza nulla e, in pratica, sono arrivati con quello che avevano addosso. Alcuni di loro sono riusciti a riempire uno zaino, anche se non hanno molto.

Il problema più grave è dei bambini, tra i 3 e gli 8 anni ma anche per alcuni ancora più piccoli. La Croce Rossa conferma di aver già molto vestiario già donato nelle ultime ore ma di avere problemi per gli adolescenti tra i 12 e i 18 anni. Anche in questo caso servirebbero jeans, pantaloni in genere, magliette e scarpe da ginnastica. Sono circa quaranta gli adolescenti presenti da oggi e che necessitano quindi di vestiario. La Croce Rossa fa presente a chi vorrà donare degli indumenti che, questi, dovranno essere rigorosamente nuovi e non usati.

Serve anche cibo per i neonati come latte in polvere, farina lattea e omogeneizzati ma non alla carne. Servirebbero anche prodotti per la pulizia, visto che gli ospiti hanno chiesto di potersi pulire le stanze da soli. Per informarsi su quanto serve ai profughi si può chiamare il centralino della Croce Rossa di Sanremo, allo 0184/505050. La consegna del materiale potrà avvenire da domani, con orario 10/12, direttamente alla sede della Cri, in via Pisacane, sopra la stazione ferroviaria.