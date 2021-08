Sanremo: Croce Rossa e Alpini dell'Esercito stanno allestendo la base logistica per accogliere gli afgani (Foto)

E’ iniziato questa mattina, grazie alla collaborazione della Croce Rossa di Sanremo e del Comitato regionale con gli Alpini dell’Esercito italiano, l’allestimento della base logistica di via Lamarmora a Sanremo che, da domani, ospiterà circa 200 profughi Afgani, fuggiti nei giorni scorsi dal loro paese, dopo il ‘golpe’ dei Talebani.

Al momento non si conosce ancora l’ora d’arrivo dei profughi, che verranno portati con alcuni pullman. Il lavoro di allestimento ha visto la presenza di una trentina di volontari della Croce Rossa di Sanremo e alcuni del comitato regionale, che hanno portato il materiale logistico, tra tende, gazebo e altro ma anche capi di vestiario, in particolare per i bambini.

Sono stati portati anche alcuni giocattoli per poter intrattenere i bambini e ovviamente saranno approntate le cucine per poter dare da mangiare alle 200 persone, che dovrebbero trascorrere una decina di giorni di quarantena, come previsto dal Ministero dell’Interno.

(Foto di Tonino Bonomo)