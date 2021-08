E' morto Gino Strada: nel Bistrot dell'Ulivo un filo che lega il fondatore di Emergency a Badalucco

C'è un filo sottile che unisce la morte di Gino Strada con Badalucco, in provincia di Imperia. Il fondatore di Emergency è mancato oggi a 73 anni.

Iconica figura del medico chirurgo di guerra, con la sua Associazione Umanitaria Internazionale si è speso per la riabilitazione di tutte quelle persone rimaste gravemente ferite in guerra e in particolare dalle mine anti uomo. In questi anni, nonostante gli inviti, Gino Strada non è mai potuto venire a Badalucco ma sua figlia, all'epoca presidente di Emergency, sì.

Lei è stata molto legata al paesino della Valle Argentina. Una frequentazione continua che nel 2013 la portò a essere una degli ospiti del Bistrot dell'Ulivo, l'originale appuntamento che in tante estati ha saputo portare a Badalucco alcuni dei principali personaggi nazionali di spicco, per confrontarsi e parlare di presente e offrire qualche spunto sul futuro, sull'entroterra e sulle difficoltà di fare agricoltura, premiando anche quei giovani che tornano alla campagna. Un'idea di Franco e Rossella Roi che ha riscosso un considerevole successo per questi incontri all'ombra degli ulivi dell'importante azienda olivicola badalucchese.

Così oggi Franco Boeri Roi ricorda: "Purtroppo lui non ha mai potuto partecipare al Bistrot, era sempre in giro per lavoro, ma sono venuti diverse volte sua figlia Cecilia con il marito Maso e il figlio. È una grande perdita per tutti noi, era un grande amico di tanti personaggi del Bistrot"