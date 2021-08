San Bartolomeo al Mare: da mercoledì a venerdì torna 'SanBart Cabaret 2021'

Da mercoledì a venerdì torna la comicità di SanBart Cabaret, un altro degli eventi che sono stati sospesi nel 2020 a causa della pandemia e che nel 2021, pur con le dovute restrizioni (green pass, distanziamenti) rientrano nel programma delle manifestazioni di San Bartolomeo al Mare. L’evento viene organizzato e promosso da Enrico Balsamo con il supporto del Centro Sociale Incontro e il patrocinio del Comune.

Enrico Balsamo, torinese, comico, ventriloquo, illusionista, è uno showman noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive in programmi come “Tú sí que vales” ed “Eccezionale veramente”. Ha maturato esperienze lavorative anche dietro le quinte e con esibizioni live. Prima animatore turistico, poi appassionato studente di magia, teatro, canto.

Il programma di SanBart Cabaret prevede le seguenti esibizioni:

Mercoledì 11 agosto

Concorso Miss San Bartolomeo al Mare con Elena Ascione

Giovedì 12 agosto

Quartetto C'era con Enrico Balsamo

Venerdì 13 agosto

Marta e Gianluca