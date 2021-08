Riva Ligure: Il Moscatello di Taggia protagonista della rassegna Sale in Zucca

Continua con successo la rassegna Sale in Zucca, promossa dal Comune di Riva Ligure e diretta dal giornalista Claudio Porchia. La manifestazione giunta alla settima edizione propone per tutta l’estate incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità. Gli incontri a ingresso libero rappresentano per turisti e residenti un interessante momento di divertimento e confronto con autori nazionali e locali.

Il prossimo incontro accompagnerà il pubblico alla scoperta di una grande eccellenza del territorio, il Moscatello di Taggia.

“L'ambrosia degli dei. Il Moscatello di Taggia” è il titolo del libro di Alessandro Carassale che racconta l’interessante storia del recupero di un vitigno autoctono ligure quasi estinto. La presenza di sommelier e produttori spiegherà perché è importante scommettere oggi sui vitigni “locali”, per favorire la conoscenza delle specificità del territorio e valorizzare insieme il grande patrimonio vitivinicolo italiano.

Questi gli altri incontri in programma per la rassegna Sale in Zucca:

- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.