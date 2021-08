Ventimiglia: domani pomeriggio alla Soms di Grimaldi la presentazione del libro di Giorgio Caudano

Si svolge domani alle 18, alla Soms di frazione Grimaldi a Ventimiglia per ‘Non Solo Spiaggia 2021’, la presentazione del libro di Giorgio Caudano ‘L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell’Ottocento e primo Novecento’ (Ed. Alzani).

Un vero e proprio viaggio nella storia della città di confine effettuato grazie a una ricca e sorprendente iconografia. “Un lavoro da grande e attento studioso” (A. Herault). Le stampe e i dipinti aventi per oggetto Ventimiglia fanno emergere il fascino di una città ingiustamente meno conosciuta delle altre località rivierasche.

L’incontro, in collaborazione con la libreria "Logoteca" di Ventimiglia, si terrà all’aperto, in via della Pace a Grimaldi Superiore.