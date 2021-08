Taggia: Green Pass e insulti a La Fabbrica di Pillow, il sindaco "Attacchi vergognosi. Troppi bifolchi si nascondono nella rete"

Il sindaco di Taggia Mario Conio non ha usato giri di parole contro chi ha colpito questa attività. Il parco giochi per bambini di via Del Piano è stato bersaglio di quella che in gergo tecnico si definisce una 'Shitstorm'. A scatenare la tempesta di insulti, un post per informare i clienti sull'introduzione dell'obbligatorietà del green pass per accedere ai locali, a partire dal 6 agosto. In poche ore sia la pagina Facebook dell'attività che il profilo della titolare, Federica Longordo, sono state raggiunte da oltre 400 messaggi, di persone che le auguravano di fallire o morire.