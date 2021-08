Taggia: shitstorm contro la Fabbrica di Pillow per l'adozione del green pass, "Rispettiamo le regole, non metto a rischio l'attività"

Una 'shitstorm' del movimento contro il green pass si è abbattuta sulla Fabbrica di Pillow di Taggia. Nelle ultime ore, la pagina Facebook del parco giochi per bambini in via del Piano e il profilo privato della titolare, Federica Longordo, sono stati subissati di insulti e minacce.

Come era successo per il Museo Egizio di Torino, anche in questo caso, uno stuolo di finti profili Facebook ha iniziato a prendersela contro La Fabbrica di Pillow di Taggia. E' la prima volta che accade in provincia di Imperia. Un duro colpo per la questa attività molto conosciuta nella riviera dei fiori.

A scatenare la tempesta di commenti negativi, un post per annunciare l'introduzione dell'obbligatorietà del green pass a partire dal 6 agosto. "Da venerdì dovremo richiedere la certificazione o l'avvenuto tampone con esito negativo, non è una nostra scelta ma dobbiamo rispettare le regole. - spiega Federica Longordo - Abbiamo ricevuto oltre 400 messaggi. Ieri ci hanno augurato di tutto, dal fallimento alla morte. Ci hanno riempito di insulti e minacce, sia sul post che nei messaggi privati arrivati sul mio profilo, quello dei miei famigliari e dei clienti che hanno iniziato a difenderci".

"Siamo stati chiusi 18 mesi, dal 24 febbraio 2020 al 18 giugno 2021, nel rispetto delle misure Covid. Sacrifici ne abbiamo fatti, mai avrei pensato che si arrivasse a essere insultati. Siamo andati oltre il limite. - aggiunge - Siamo riusciti a bloccare i commenti peggiori e segnalare alcuni profili anche se si tratta di persone finte. Ci hanno aggredito con profili creati ad arte per lo scopo. Queste persone sono fantasmi e quindi c'è ben poco da fare per perseguirli".