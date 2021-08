Sanremo: non riesce a pagare il parcheggio di via Calvino e sfonda la sbarra, altri automobilisti lo seguono (Foto)

Non riesce a pagare il parcheggio con la carta di credito, tenta di uscire e, alla fine, sfonda una delle due sbarre facendo andar via (probabilmente senza pagare) anche altre 20 auto.

E’ accaduto oggi pomeriggio sul lungomare Calvino dove, probabilmente per un guasto, un francese che aveva parcheggiato la sua auto, non è riuscito a pagare con la carta e, quindi, ha tentato di uscire ugualmente dalla sbarra. Non riuscendo si è formata una lunga coda di altre auto, forse anche loro senza aver potuto pagare.

Alla fine, probabilmente irritato per l’accaduto, il francese ha sfondato la sbarra ed è andato via, facendo uscire anche altre auto che, nel frattempo potrebbero non aver pagato.

Sul posto è intervenuto un dipendente del Comune che, grazie a una foto scattata e alle telecamere di sorveglianza, risalirà all’automobilista che ha sfondato la sbarra. L’uomo, ovviamente, sarà denunciato e dovrà rimborsare i danni provocati. Da verificare la posizione degli altri automobilisti perché, al momento non è dato sapere se abbiano pagato o meno il parcheggio.

(Foto di Tonino Bonomo)